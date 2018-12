Luka Modric se harta y atiza contra Simeone y le responde a Cristiano Ronaldo

Luka Modric, en una entrevista al periódico croata Sportske Novosti, habló de su Balón de Oro conquistado este 2018 y también de Diego Simeone, entrenador del Atlético que ha criticado al Real Madrid.

Primero, el volante de los blancos defendió su conquista, superando a Cristiano Ronaldo y dejando en el olvido a Lionel Messi.

"Si votamos por la calidad del jugador, solo queda distribuir los trofeos entre Messi y Cristiano mientras ambos sigan activos y abandonar cualquier elección. Pero aquí estamos hablando de un rendimiento temporal, durante una temporada, y los resultados son los votos de entrenadores, jugadores, periodistas.... ¿O es que están todos equivocados al mismo tiempo? Resulta que los premios tienen valor solo cuando lo ganan otros. No es justo ni para los jugadores, ni para los votantes, ni para quienes han sido nominados entre los mejores durante los últimos diez años. No es justo para el fútbol ni para los aficionados. Pero, repito, cada uno se comportan como cree", explicó.

Por otra parte, el jugador del Real Madrid ha mandado además un recado a Diego Simeone por sus palabras cuando conoció que Antoine Griezmann no lo ganaría.

"Tengo un gran respeto por Simeone y todo lo que ha hecho con el Atlético, tengo un gran respeto por sus jugadores, sus aficionados y el gran club que es el Atlético de Madrid. Cuando nos han ganado les felicitamos sinceramente y aceptamos la derrota con deportividad. No es justo ni correcto que nuestros logros, incluidos las dos finales de Champions ganadas contra el Atlético, sean una tesis populista constante sobre el favoritismo del Real Madrid. Aprovecha cada oportunidad para insinuar situaciones que no son reales para explicar los triunfos del Real Madrid", afirmó el centrocampista.

En dicha entrevista, Modric fue preguntado sobre Cristiano Ronaldo, ahora jugador de la Juventus. Esta semana dio unas polémicas declaraciones donde admiró el vestuario de su actual club y criticó el del Real Madrid.

"Llevo aquí seis años y medio y puedo decir con certeza que somos el grupo correcto; personas maduras y jugadores de calidad, buenas relaciones y excelente ambiente. Naturalmente, hay días mejores y peores, pero la fuerza central del grupo no es cuestionable. Si no fuera así, no hubiésemos ganado todos estos trofeos", dijo.

De su relación con Cristiano, Modric fue claro. "Compartí con Ronaldo seis hermosas temporadas, probablemente los mejores años de mi carrera y hemos hecho muchas cosas juntos. Por eso, voy a enmarcar los recuerdos de nuestra relación".