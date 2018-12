Hora y canal: Barcelona busca cerra el año como líder de la Liga ante el Celta de Vigo

Barcelona recibe al Celta de Vigo en el Camp Nou en busca de cerrar el año como líder de la liga española.

El equipo catalán que marcha primero en la competición con 34 puntos recibe a los celtistas que se encuentran en la décima posición con 21 unidades.



El conjunto azulgrana ha encadenado tres victorias en el campeonato (Villarreal, Espanyol y Levante) en las que ha marcado once goles y no ha encajado ninguno.



Una buena noticia para los de Ernesto Valverde, cuya solidez defensiva era una de sus asignaturas pendientes esta temporada.



Probables alineaciones:



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Luis Suárez y Dembélé.



Celta: Rubén Blanco; Mallo, Costas, Araujo, Mazan; Brais Méndez, Jozabed, Okay, Boufal; Aspas y Maxi.



Hora: 11:30 A.M Canal: Sky Sports