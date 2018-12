Courtois a Navas: ''Lo respeto mucho; sé que no es agradable estar en el banquillo''

Luego de conquistar el título del Mundial de Clubes, el portero belga Thibaut Courtois habló la actualidad del Real Madrid, la situación de Isco y no dejó pasar la oportunidad para opinar de Keylor Navas, a quien mandó al banquillo desde su llegada.

Video: Real Madrid hace historia y se proclama tricampeón del Mundial de Clubes

El premio de la Champions ganada en Kiev

''Es el mérito de todos los que la ganaron y es un orgullo formar parte de ese equipo ganador. Kashima ganó la Champions de Asia y Al Ain ha ganado tres partido y uno de ellos a River, así que ganar aquí tiene su mérito. Ellos estaban más cansados''.

El portero elegido por Santiago Solari

''Cuando puedes jugar miércoles y sábado para un portero siempre viene bien. Es decisión del míster y es él quien elige. Antes estaba jugando bien, haces unas buenas paradas pero pierdes 3-0, pero me sentí bien desde el primer día. La gente te dice que has encajado gol y es la crítica fácil. Cuando te meten goles es la culpa del portero y no siempre es así. Trabajo cada día para mejorar porque tengo 26 años''.

Keylor Navas

''Respeto mucho a Keylor como a otros jugadores que aquí han ganado tres Champions, es la competencia de este club. Nunca es agradable estar en el banquillo y supongo que para él tampoco, pero yo le veo trabajando bien. No hay una mala relación, todos los porteros entrenamos a tope''.

Isco

''No estoy para opinar de eso. Isco es un gran jugador pero hay 23 y nosotros no podemos hacer nada. Para el técnico no es fácil elegir quién juega''.

¿Mourinho regresará al Real Madrid?

''Son rumores de la prensa, lo he visto en internet como todos. Es la vida de un entrenador, es un gran técnico, he ganado con él y le tengo mucho respeto y le deseo lo mejor para el futuro''.