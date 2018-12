Neymar sigue llamando al Barcelona porque desea volver a España

Tras un año y medio jugando en el PSG de Francia, Neymar tiene decidido que no quiere seguir en el club parisino, pues desde su llegada perdió protagonismo y ya no es tomado en cuenta para los grandes premios individuales, además la exposición mediática no es la misma que tenía en el Barca.

Este martes 25 de diciembre el diario AS de España ha sorprendido al afirmar que Neymar realiza llamadas constantes al Barcelona para que pueda recontratarlo tras haberse marchado en el 2017 peleado y hasta demandando a su directiva.

"Sabe que es muy complicado, casi imposible, pero él está erre que erre utilizando todas sus armas de seducción con el fin de que el club azulgrana reaccione", publica el periodista Moirsés Llorens.

"Sus llamadas son constantes", afirma el diario AS. "El problema es ese, plantear al PSG el tema si nos acabase interesando. Para el próximo verano no hay cláusula de salida, aunque para 2020 el precio sí que está fijado: 160 millones", revelaron fuentes al diario españoles.

Marcharse al final de esta temporada es muy difícil, ya que no tiene cláusula a su favor, todo queda a decisión del club parisino.

Y es que Neymar hace visitas a la ciudad Condal y se reúne con las máximas estrellas del club, hasta termina en la Ciutat Esportiva donde le abren las puertas.

En su momento se mencionó la posibilidad de un trueque entre Neymar-Dembelé, ya que el PSG quiere nacionalizar un equipo lleno de extranjeros, pero el buen momento del francés en el Barca hace imposible que lo dejen ir.