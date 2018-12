El entrenador Claudio Ranieri confesó que quiso "matar" a uno de sus futbolistas del Fulham

Este fin de semana, el Fulham de la Premier League venció por la fecha 20 al Huddersfield por uno a cero. Durante el partido, el conjunto londinense falló un penal que ocasionó problemas en el vestuario.

El jugador francés Aboubakar Kamara, sin ser el pateador oficial, tomó la pelota en el minuto 82 para ejecutar la pena máxima y lo falló.



Esa acción hizo explotar al entrenador italiano, Clauadio Ranieri, que en conferencia de prensa dijo que lo quiso 'matar'.



"Le dije a Kamara que dejara el balón a Mitrovic, él es quien lanza los penaltis. Es increíble. (Kamara) No me respetó, ni al club, ni al equipo, ni a la afición. Hablé con él. Esto no es correcto. Quise matarlo. Tenía que haberlo tirado Mitrovic, es así", confesó furioso Ranieri.



Para suerte para Kamara y el Fulham, Mitrovic convirtió el gol del triunfo al minuto 91 del partido, con el triunfo el equipo de Londres está a un punto de salir de la zona de descenso.