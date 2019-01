¡Increíble! Sarri, técnico del Chelsea, no sabía nada del fichaje de Pulisic

Chelsea hizo vibrar el mercado de fichajes con la compra del estadounidense Christian Pulisic a cambio de 64 millones de euros; sin embargo, Maurizio Sarri, entrenador de Los Blues, confesó que no estaba enterado del fichaje del jugador gringo.

El estratega italiano aseguró que aunque le habían pedido su opinión, todavía ayer no sabía nada del fichaje cuando simplemente le informaron que el trato ya estaba hecho.



"No sabía nada sobre Pulisic ayer. El club preguntó mi opinión sobre él hace como un mes y mi opinión fue positiva. Hoy me enteré (del fichaje), me informaron que el trato ya estaba cerrado, pero no sabía nada", declaró el tpecnico italiano en entrevista con la Premier League al finalizar el partido de este miércoles ante el Southampton.





"No estoy a cargo del mercado, por supuesto. Tengo que pensar en los partidos. Jugamos cada tres días, así que sólo le puedo decir mi opinión (sobre el mercado de fichajes) al club", añadió.



Cabe recordar que a pesar de que la compra de Pulisic se hizo efectiva en este enero, el estadounidense no reportará con los londinenses hasta julio próximo, pues finalizará esta campaña con el Borussia Dortmund.