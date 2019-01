La reacción de Gerard Piqué al claro penal no pitado a Vinicius en el Bernabéu

El Real Madrid fue sorprendido hoy en el Santiago Bernabéu por la Real Sociedad que se llevó la victoria con marcador de 0-2.

El tema del arbitraje se llevó toda la atención por culpa de un penal claro que no se le sancionó a Vinicius Jr.

Gerard Piqué fue preguntado tras el triunfo del Barcelona ante el Getafe por 2-1 sobre el VAR y las polémicas que está dejando. Incluso, al rival del Barça le anularon un gol y estos se quejaron.

"Cuando no había VAR porque no había VAR. Cuando lo hay, porque hay. Ya lo dije. En este país nos gusta la polémica y por eso hay los programas que viven de la polémica. Esto es algo cultural. Creo que el VAR ha ayudado al árbitro y eso es lo importante", dijo Piqué al ser preguntado sobre el penal de Vinicius.

Por otra parte, Gerard también tocó el tema de la continuidad del entrenador Ernesto Valverde en el FC Barcelona.

"Eso es una decisión suya y se va a respetar porque es el entrenador. La sensación es que estaríamos encantados de que continuara. Está haciendo un trabajo magnífica. La gestión que lleva con su naturalidad y su calma está dando resultados y está demostrando que funciona".

Barça es líder en solitario en la Liga de España y le ha sacado hasta 10 puntos de ventaja al Real Madrid.

"No sé si es un golpe importante a LaLiga, pero sí de cara a sacarle puntos a los rivales. Siempre es bueno volver del parón navideño gfanando. Creo que hacía años que no lo conseguíamos. Estamos contentos por los puntos, aquí no gana mucha gente. Viendo los otros resultados, pues más" subrayó Piqué.