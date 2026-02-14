Sorpresa en la FA CUP: equipo de tercera división elimina a uno de la Premier League y se clasifica a 8vos después de 50 años

Con un golazo de Louis Reed de tiro libre, el Mansfield, equipo que va 13° en la Tercera división de Inglaterra, remontó y derrotó 2-1 al Burnley en la cuarta ronda de la FA Cup. Burnley entró en el partido reforzado por su primera victoria en la Premier League desde octubre sobre Crystal Palace a mitad de semana, pero el técnico Scott Parker hizo nueve cambios y la apuesta fracasó.

Burnley tomó la delantera con gol de Josh Laurent en el minuto 21, pero el equipo de Nigel Clough, que se encuentra en la mitad de la tabla de la Liga Uno, protagonizó una impresionante remontada en la segunda mitad. Rhys Oates cabeceó el empate en el minuto 53 y Luis Reed coronó una excelente actuación individual con un brillante tiro libre a 10 minutos del final. Mansfield hace historia y avanza a la quinta ronda de la FA CUP por primera vez desde 1975, es decir 50 años después.

OTROS RESULTADOS: Un autogol y Guehi clasifican al City para octavos

Un temprano autogol de Alfie Dorrington y la sentencia en el tramo final de Marc Guehi llevaron al Manchester City al triunfo en el Etihad Stadium ante el Salford, de cuarta división, por 2-0, y a la clasificación para los octavos de final de la Copa de Inglaterra. Le bastó al conjunto citizen, con una mezcla de habituales y de suplentes en el once, con un encuentro en modo trámite para atravesar los dieciseisavos y cumplir con su objetivo. No necesitó más ante un rival menor el cuadro del español Pep Guardiola, que se encontró con ventaja a los seis minutos cuando Dorrington desvió a la red un disparo desde la izquierda, dentro del área, del argelino Rayan Ait Nouri. No sufrió en exceso el City ante el Salford, que se centró en no encajar más tantos y llegar con ciertas opciones al tramo final. Sin embargo, sus esperanzas se deshicieron cuando el cuadro local anotó el segundo, en el 81. Un tiro de Rayan Cherki lo desvió el meta Matthe Young y el rechace lo aprovechó Guehi para sellar la clasificación de su equipo.