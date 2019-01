Levante presentó denuncia contra el Barcelona por alineación indebida   

El Levante presentó este viernes ante la Federación Española de Fútbol (RFEF) una denuncia contra el Barcelona por alineación indebida del jugador Juan Brandáriz (Chumi) durante la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey.

Ahora el comité deberá decidir que pasará con está situación. Ese dictamen se tiene que conocer antes de que se realice el sorteo de los cuartos de final donde aún se encuentra el nombre del Barcelona.





El Levante alega que el futbolista Chumi no debió de jugar en el partido de ida de los octavos de final en Valencia ya que tenía que cumplir un partido de sanción tras la acumulación de tarjetas amarillas en el último encuentro del Barcelona B.



El equipo culé mediante su portavoz oficial, Josep Vives, apuntó antes los micrófonos de Catalunya Radio: "La norma tiene una redacción francamente mejorable. Si fuese clara y fantástica, no tendríamos estas interpretaciones francamente rocambolescas. Por eso tenemos que ir al espíritu de la norma y saber qué es lo que pretendía y perseguía. En cualquier caso, pensamos que no ha habido ningún tipo de infracción, de irregularidad ".





El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se realizará este viernes a las 10:00 A.M. hora de Honduras y los equipos hasta el momento son Girona ,Real Bestis, Espanyol, Barcelona, Real Madrid ,Valencia, Sevilla y Getafe.