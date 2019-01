Zlatan Ibrahimovic se queda en la MLS

Ibrahimovic llegó la temporada pasada a la Major League Soccer (MLS) y desde el inicio deslumbró a propios y extraños, debutando con un triplete. Zlatan hizo un análisis de su corta experiencia en la liga estadounidense y comentó: "Estoy para firmar por tres o cuatro años más".

“Ibra” asegura: "Es un tema que hemos hablado con el club. Yo estoy para firmar por tres o cuatro años, pero le dije a los dirigentes que mejor ir año a año, para blindar a la entidad ante las reglas de la MLS". Zlatan cierra las puertas a un posible regreso a Europa con sus declaraciones.

El sueco terminó con 22 goles y 7 asistencias en 27 partidos, marcando su primera temporada con el LA Galaxy. Pese a los números que registró, su equipo no logró la clasificación a la postemporada de la MLS y el delantero sueco comentó: "Eres primero o no eres nada. Es catastrófico".

El LA Galaxy arranca la temporada regular el 2 de marzo frente al Chicago Fire, partido en el que Zlatan pretende comenzar una nueva época para el equipo californiano. La mentalidad de Ibrahimovic será decisiva para motivar al resto de la plantilla, "Lo que nos pasó la pasada temporada no es habitual para mí. Soy un ganador donde he estado he ganado, para eso también me incorporé a LA Galaxy" comentó el sueco.