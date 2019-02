Solari: ''Fue un partido precioso, la eliminatoria está abierta''

Santigo Solari, técnico del Real Madrid, habló en conferencia de prensa una vez finalizado el Clásico ante Barcelona por la ida de semifinales de Copa del Rey (1-1) y aseguró que fue ''un hermoso partido''.

Barcelona revela por qué Messi no fue titular contra el Real Madrid

''La eliminatoria está totalmente abierta. Esperamos ver otro gran partido en la vuelta. Tuvimos ocasiones para marcar en el primer tiempo y en la parte final del segundo. Ha sido un partido precioso, muy vistoso. Creo que fue bonito para ver'', dijo el argentino tras el pitazo final.

''Mostramos que somos un grupo de jugadores que trabaja muy en serio. Siempre queremos ganar y hemos tenido ocasiones para convertir un segundo gol. Nos vamos satisfechos con lo que hicimos en el partido'', reconoció Solari, quien también se refirió al brasileño Marcelo.

''Es nuestro segundo capitán, es 100% madridista, pone al Madrid siempre por delante de todo. Trabajamos para encontrar la mejor versión de todos'', dijo.

Sobre la actuación de Vinícius, uno de los jugadores más destacados del Clásico, Solari comentó que ''no me sorprende porque le conozco. No me sorprende su manera de jugar. Que un chico de 18 años y recién llegado juegue de esta manera es increíble porque no sucede muy a menudo''.

Por último elogió a Lucas Vázquez, quien se ha convertido en una de sus principales figuras. ''Lucas tiene algunas de las virtudes que más valoro del carácter español: es solidario y valiente'', cerró.