Mundial 2026: todo Real Madrid impactado con el grupo que le tocó a Francia y Kylian Mbappé en United

Los galos se quiere recuperar cuatro años después de ese duro golpe y buscarán en United su tercera Copa del Mundo de la historia. Las otras dos las ganaron en Francia 98' y Rusia 2018.

El sorteo del Mundial 2026 dio a conocer el destino de todas las selecciones participante , entre ellas Francia, la actual subcampeona del mundo que en Qatar 2022 perdió la final ante Argentina en penales.

Ahora bien, bajo el fútbol de Kylian Mbappé, Francia ha conocido a sus rivales. El jugador del Real Madrid fue ubicado en el sector I junto a:

-Senegal

-Noruega

-Ganador repechaje (Bolivia, Surinam, Irak)

El duelo más atractivo será ese Kylian Mbappé vs Erling Haaland. Uno de los partidos que más esperará la afición.

Francia es una de las grandes favoritas a quedarse con la Copa del Mundo. Su proceso con Didier Deschamps ha sido muy exitoso y esperan cerrarlo con una nuevo trofeo dorado en United 2026.

Ha participado en dieciséis ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, de las cuales fue campeona en 1998 como local, tras vencer en la final a Brasil por 3-0, y en Rusia 2018, después de derrotar a Croacia por 4-2.

En Mundiales, Francia disputó 73 partidos, cosechando 39 triunfos, 14 empates y 20 derrotas, con una efectividad de 59,81%. Además, marcó 136 goles y recibió 85. Ocupa el quinto lugar en la tabla histórica.