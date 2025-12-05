Mundial 2026: todo Real Madrid impactado con el grupo que le tocó a Francia y Kylian Mbappé en United

<a href="https://www.diez.hn/internacionales/sorteo-mundial-2026-transmision-en-vivo-messi-cristiano-ronaldo-concacaf-fase-grupos-JP28508247">El sorteo del <b>Mundial 2026</b> dio a conocer el destino de todas las selecciones participante</a>, entre ellas Francia, la actual subcampeona del mundo que en<b> Qatar 2022</b> perdió la final ante <b>Argentina en penales.</b>Los galos se quiere recuperar cuatro años después de ese duro golpe y buscarán en United su tercera <b>Copa del Mundo </b>de la historia. Las otras dos las ganaron en <b>Francia 98' y Rusia 2018.</b>