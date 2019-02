Edison Cavini enciende las alarmas en París tras salir lesionado

Después de haber marcado un penal de potente lanzamiento, el 'charrúa' se acercó al banco parisino, quejándose de la pierna derecha, y seguidamente enfiló el túnel de vestuarios. Fue sustituido al descanso por Kylian Mbappé.

Te puede interesar: La familia del piloto de Emiliano Sala pide fondos para localizar su cuerpo



El momento es inoportuno para el PSG, a tres días de un partido clave en Old Trafford, en el que tampoco estará el astro brasileño Neymar, baja por una lesión en el pie hasta abril.



Cavani, autor de 17 goles en Ligue 1 esta temporada, se perfilaba como titular el martes junto a Mbappé. Una eventual baja del '9' obligaría a un cambio de planes al técnico Thomas Tuchel, que dispone de pocas alternativas en el puesto.





"Tengo miedo, está claro. Debemos esperar al doctor, son cosas que me preocupan, disparas y luego debes salir, esto no es bueno. Es algo muscular, no sé si podrá jugar el martes", señaló Tuchel.



"Perdimos a 'Ney' (Neymar), es demasiado. Son jugadores con cualidades para partidos decisivos. En Liga de Campeones no todos los jugadores pueden estar a ese nivel. No tenemos un segundo 'Edi'", añadió.



Entre todas las competiciones, el uruguayo ha firmado 22 goles en 26 partidos esta temporada. Ha disputado todos los partidos de su equipo en este 2019, excepto el duelo de treintaidosavos de final de la Copa de Francia contra el modesto Pontivy el cuatro de enero.