Neymar: ''El PSG será el campeón de la Champions League''

El delantero brasileño Neymar Jr. concedió unas palabras para el canal de Red Bull y aseguró que el PSG será el próximo campeón de la Champions League. Además se refirió a su lesión, que lo mantiene fuera de los terrenos de juego por el momento.

''El PSG será campeón de la Champions League. El PSG no soy solo yo, tiene un equipo increíble con grandes jugadores y un entrenador genial. Además, los seguidores del PSG son como un jugador número 12 cuando jugamos en París. No tengo dudas de que seremos campeones y de que jugaré'', explicó el '10' parisino.

Asimismo, el atacante habló de su recuperación y agredeció el apoyo de todos su seguidores. ''El tratamiento acaba de comenzar. Será un largo viaje y tendré pequeñas victorias día a día. Gracias a Dios, tengo grandes profesionales a mi lado y el apoyo del PSG, así como el apoyo de los fans de todo el mundo''.

''He jugado al fútbol desde que era un niño, es muy difícil estar alejado, ​​de la rutina del club y del calor de los fans. En 2018 me enfrenté a algo similar y sé lo malo que es, pero esa experiencia me hizo más fuerte y más preparado para enfrentar lo que viene ahora'', añadió Neymar.

Por último, el brasileño se refirió a las metas que tiene en este 2019. ''Quiero pasar más tiempo con mi familia y volver a jugar al fútbol lo antes posible. Tengo muchos títulos importantes que conquistar este año con el PSG y la selección de Brasil''.