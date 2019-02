Los 3 equipos de la Liga MX que rechazó Marco Fabián antes de firmar con Philadelphia

El contrato se firmó hace días y Marco Fabián ya es ficha oficial del Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS). Muchos fueron los clubes que se mostraron interesados por los servicios del volante mexicano y tres de ellos representan a la Liga MX, sin embargo, terminó rechazando su regreso al fútbol azteca.

Durante una entrevista con el Diario MARCA, Marco Fabián se mostró agradecido por varias opciones en "China, Arabia Saudita y Europa". Destacó que en la Liga MX se interesaron Tigres, Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, pero los proyectos no le convencieron ante el llamado del Union. "Un directivo de Philadelphia me visitó en Frankfurt, estuvimos platicando del proyecto y de las ganas que tenían que yo me sumara", contó.

Leer: Marco Fabián ya es jugador del Philadelphia Union

El motivo de ver acción en Estados Unidos es para aumentar sus posibilidades de jugar en la selección de México para el Mundial de Qatar 2022. "Estoy feliz y tranquilo. El 'Tata' conoce bien la MLS y viene de ser campeón acá, no es una liga fácil", dijo el jugador de 29 años. "Mi idea en el Union es jugar y ver minutos, independientemente de donde estés, tu ritmo de juego tiene que estar al nivel de selección".

Marco Fabián fue formado en las categorías juveniles de las Chivas del Guadalajara, donde disputó luego 8 temporadas con el primer equipo. En campaña 2010-2011 vivió su momento más dulce al anotar 15 goles. Tras un breve paso por Cruz Azul y regresar a Chivas, el volante ofensivo afrontó su primera experiencia en Europa: Eintracht Frankfurt. Fue en la zafra 2017-2018 donde fue más tomado en cuenta, pero la falta de minutos le obligó a indagar en nuevos horizontes.

Con la camiseta de su selección, Marco Fabián ha disputado 41 compromisos, marcando 9 goles. Sus tantos más destacados han sido en la Copa de Oro (3) y uno en la Copa Confederaciones de 2017 ante Alemania.