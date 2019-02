Choco Lozano y el Girona visitan a un Real Madrid obligado a ganar

Barcelona y Atlético de Madrid ganaron sus respectivos compromisos en esta jornada 24 de la Liga de España. Ahora se le viene el turno al equipo de Santiago Solari.

El Barça, que ha perdido terreno en las últimas semanas, tiene hoy nueve puntos más que el Real Madrid, que ha resucitado y que viene de ganar al Atlético por 3-1. Ahora, el rival de turno es el Girona FC, donde juega el hondureño Antony “Choco” Lozano.

El equipo blanco, que salió vivo de una durísima batalla en Amsterdam ante el Ajax en la Champions League, necesita sumar de tres este domingo (5:00 am de Honduras) para volver a ponerse a seis unidades de los azulgranas.

Hemos jugados con ellos dos veces en poco tiempo, Utiliza muy bien un esquema muy específico. Será muy difícil", dijo Solari sobre el rival.

El Girona, en plena caída libre, suma diez jornadas sin conocer el triunfo y que está a un punto del descenso. La visita al Santiago Bernabéu sin duda será más que dura para ellos.

"Puede ser el sitio perfecto para cambiar la situación. Sabemos que será muy complicado ya que están en su mejor momento, pero el fútbol ya tiene estas cosas. Una jugada o un partido puede cambiar la dinámica", señaló el defensa del Girona, Juanpe.

En cuanto a las alineaciones, el Madrid presentará algunas novedades. Luka Modric acumula cinco tarjetas y no jugará el domingo, algo que beneficia a Dani Ceballos. Benzema, goleador ante el Girona en los tres encuentros que han disputado esta temporada, es una posible duda para ser titular, tras acabar en Ámsterdam con algunos problemas físicos, e Isco y Marcos Llorente continúan lesionados.

Por el otro lado, se espera que el hondureño “Choco” Lozano sume minutos, pues ya sabe lo que es marcar en la casa blanca. Lo hizo en la Copa del Rey.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Courtois, Marcelo, Sergio Ramos, Nacho, Odriozola, Casemiro, Kroos, Ceballos, Asensio, Vinicius y Mariano.

Girona: Bono; Alcalá, Ramalho, Juanpe; Pedro Porro, Pere Pons, Aleix García, Granell, Valery; Portu y Stuani.

Horario y dónde verlo en TV:

El partido se disputa en el Santiago Bernabéu a las 12:00 del mediodía, hora española, 8:00 am en Argentina y Chile, 6:00 am en Colombia y 5:00 am en Honduras y México). Se podrá ver en España por Bein LaLiga y LaLiga TV. En Sudamérica se verá por Direct TV Sports. En Honduras va por Sky.