Sarri sobre la salida de Hazard al Real Madrid: "Debemos respetar su decisión"

Con un doblete del belga Eden Hazard, el Chelsea derrotó al West Ham (11º) y se colocó en la tercera plaza de la clasificación provisional de la Premier League, al cierre de la 33ª jornada del campeonato inglés.

Lejos de los primeros (Liverpool con 82 puntos y Manchester City con 80), el Chelsea suma 66 puntos y adelanta al Tottenham, aunque los Spurs tienen un partido menos.

En la pugna por las plazas de Champions siguen estando el Arsenal (63) y Manchester United (61).

Tras el final del partido, Maurizio Sarri, DT del conjunto Blues, dio la noticia al hablar de la posible salida de Hazard, que parece inminente que se irá al Real Madrid.

"¿100 millones de Libras? (116 millones de euros) Demasiado barato. Pero si quiere otra experiencia es muy difícil mantenerlo", dijo Sarri tras el gane de su equipo.

Y agregó: "Creo que no se puede hacer nada. El club no quiere venderlo, pero debemos respetar su decisión. Él está en su último año de contrato. Lo intentamos, pero no es fácil".

En España y en Inglaterra ya dan por hecho la llegada de Hazard al Madrid de Zidane. Es cuestión de tiempo para que se haga oficial la noticia. Sarri ya dio más detalles.

Así como Sarri, Hazard también dio declaraciones tras es el gane ante el West Ham, pero esta vez fue más reservado.

"Estoy centrado en el Chelsea hasta final de temporada, quiero quedar entre los cuatro primeros, la Europa League y luego ya veremos...”, expresó.