Rompe el silencio: De Bruyne revela lo que Mourinho le hizo en el Chelsea

Mucho de ha hablado de que el técnico portugués Jose Mourinho no supo aprovechar a Kevin de Bruyne cuando ambos coincidieron en el Chelsea.

El jugador belga, ahora en el Manchester City, llegó a los blue siendo un jovencito procedente del Genk de su país, pero ahí se topó con un Mourinho que no contaba con él y le cortó las alas para que jugara al lado de Jürgen Klopp, en su momento.

En una entrevista con The Players Tribune De Bruyne se abre y cuenta lo que sucedió con Mourinho, con el que dice que solamente habló dos veces.



"Se ha hablado mucho en la prensa de mi relación con Jose Mourinho. Pero la verdad es que solo hablé con él dos veces. El plan fue siempre que me fuera cedido", recuerda el ahora jugador del City, que bien pudo recalar en el Dortmund de Klopp, uno de los varios equipos alemanes que quisieron quiso ficharle.

Kevin de Bruyne fue comprado por el Chelsea como una joya.

Sin embargo, Mourinho le mandó un mensaje en el que le aseguraba su continuidad en el Chelsea: "Te quedas. Eres parte de este equipo".



De Bruyne, luego de cortarle su paso al Borussia Dortmund pensó que iba a tomar protagonismo en un club en donde competía con Óscar, Mata, Schürrle, entre otros.



"Yo creí que entraba en sus planes", se sincera. A los meses habló con Mourinho, ahora cara a cara.

"Me llamó a su despacho. Sacó algunos papeles y dijo: 'Una asistencia. Cero goles. Diez recuperaciones'. Me llevó un minuto entender qué estaba haciendo. Empezó a leer las estadísticas de Willian, Oscar, Mata, Schürrle... Esperaba que yo le contestara y le dije que ellos habían jugado 15 ó 20 partidos. Yo, tres. Le dije que sentía que el club no me quería y que yo quería jugar a fútbol... y que preferiría que me vendiera".

Esta era la vida de De Bruyne en el Chelsea, ser suplente.

Luego de esa reunión Kevin de Bruyne se marchó al Wolfsburgo y un año después fue fichado por el Manchester City de Pep Guardiola.