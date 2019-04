¡Bayern no está dispuesto a pagar 100 millones por un jugador!

El Bayern de Múnich no está dispuesto a superar la barrera de los 100 millones de euros por un jugador, declaró su presidente Uli Hoeness, preguntado sobre la posibilidad de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé.

"Compraría a Mbappé al momento, es un superjugador. Pero no disponemos de dinero para él", aseguró el dirigente de 67 años en una entrevista a la agencia alemana DPA este martes, sobre el jugador francés de 20 años, cuyo valor de mercado está estimado en 200 millones de euros.



Preguntado si gastaría 100 millones de euros por un jugador, Hoeness respondió: "En todo caso, seguro que no este año. Y tengo que reconocer que incluso 80 millones no habría podido imaginarlo hace diez años".

Kylian Mbappé, por hoy, es el jugador más caro en el mercado de fichajes.

El gigante alemán acaba de gastar 115 millones para comprar dos defensas franceses campeones del mundo, Benjamin Pavard, que llegará procedente del Stuttgart por 35 millones, y Lucas Hernandez, del Atlético de Madrid por 80 millones.