Zidane se pronuncia sobre Vinicius: "Es un jugador de futuro"

El entrenador francés del Real Madrid Zinedine Zidane apeló este sábado a ir "despacio" con el joven talento brasileño Vinicius, lesionado las últimas semanas, y apuntó a su presumible ausencia ante el Athletic Bilbao el domingo partido de la 33ª fecha de la Liga.

"Contento de verlo con nosotros, con Vinicius hay que ir despacio. Ha tenido dos meses de lesión, ahora hay que estar muy tranquilos con él. Es lo que vamos a hacer, tiene que trabajar, vamos día a día", afirmó Zidane en la conferencia de prensa previa al partido.

"Hay que estar tranquilos con él. Ha demostrado su calidad, es el jugador que es, con 18 años es un jugador de futuro", continuó el técnico galo.

El joven extremo brasileño del Real Madrid Vinicius sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho en el partido de Liga de Campeones contra el Ajax a comienzos de marzo.

Zidane consideró a su rival del domingo como "un equipo bueno, siempre ha sido un equipo muy complicado de jugar, vamos a tener un equipo que nos va a dar dificultades".

"Nos faltan seis partidos para sacar esto adelante. Vamos a conseguir jugar mejor, nos va a venir bien jugar mejor", prosiguió el técnico madridista, cuyo equipo es tercero en la clasificación, a 13 puntos del líder FC Barcelona.

Zidane descartó asimismo pronunciarse sobre cualquier eventual fichaje para la próxima temporada, mientras suena el nombre del delantero francés Kylian Mbappé. "No me voy a meter en nombres ni en nada. Lo que os puedo decir es que estamos trabajando y hablaremos en su momento. Ahora hay que hablar de esta temporada y de los equipos con los que nos toca jugar. Sé perfectamente lo que quiero para el año que viene pero eso lo hablo con el club".

MÁS DE ZIDANE

¿Está quemado?

"No. Estoy bien. Creo que los jugadores no están del todo bien: lo que ellos quieren es salir de esto y es lo que vamos a intentar hacerlo. Luego son jugadores que tienen en mente siempre en su cabeza ganar cosas, pero este año no va a ser posible. Nos queda un mes de competición y lo vamos a intentar hacer bien. Mi mente está aquí y mi energía está para el próximo año, y tengo una buena energía".

Jugadores con contrato:

"No sé cómo va a acabar todo eso. Porque además lo jugadores tienen contrato, pero por eso tenemos que hablar en su momento, cuando sea posible, porque habrá tiempo para hablar de eso".

Cambios en el sistema de juego la próxima temporada:

"Va a haber cambios también en el dibujo, sí".

Garantías financieras para fichajes:

"No. No he concretado nada. Tengo ganas de cambiar cosas, hemos hablado de perfiles y e jugadores, luego veremos qué podemos conseguir. Es algo obligatorio para todo el mundo".

Los intransferibles:

"No te voy a decir nada. Es bueno que me digas eso, porque al final tú hablas de una cosa y sale lo que a cada uno le interesa. Los jugadores son buenos y están aquí. Siempre el Real Madrid busca los mejores jugadores".