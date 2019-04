Andrea Pirlo: "La Juventus debe comprar un nueve para Cristiano Ronaldo"

La Juventus sigue siendo el principal tema de debate en Italia. Andrea Pirlo ex jugador del equipo habló de lo que necesita la 'Vecchia Signora' para la siguiente temporada para evitar los fracasos como el que ocurrió ante el Ajax en la Champions League.

Te puede interesar: ¡Bomba! Cristiano Ronaldo pide a la Juventus fichar a dos jugadores del Real Madrid



El 'arquitecto' afirmó en una entrevista que club debe comprar un atacante para que juegue a la par de Cristiano Ronaldo ya que los actuales no lo valen.



"La Juventus necesita comprar un delantero para juntar con Cristiano. Mandzukic no puede ser titular en este equipo", declaró para la cadena Sky Sport.





Pirlo atacó al croata de 32 años que no vive su mejor momento con la Juventus y también aseguró que los otros atacantes (Dybala y Kean) no son de la talla para estar al lado de CR7.



En dicha entrevista, el ex jugador de la 'Vecchia Signora' reveló haber recomendado a Frenkie de Jong (fichaje del Barcelona) a los directivos bianconeros.



"De Jong es muy bueno. Le sigo desde hace varios años y varias veces le recomendé a la Juventus que lo siguiera con más atención. Pero entonces apareció el Barça y fue más rápido al firmarlo", afirmó Pirlo.