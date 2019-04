¡Revelador! Tito Vilanova convenció a Messi de que no se marchara del Barcelona

Lionel Messi y Tito Vilanova coincidieron por mucho tiempo en el Barcelona. Antes de su muerte el ex entrenador convenció al argentino que se quedará por el resto de su carrera con los culés.

Te puede interesar: Fallece en Argentina padre de Emiliano Sala tras sufrir un infarto



"Messi tenía decidida su marcha del conjunto azulgrana", comentó Jordi Roura, ayudante de Vilanova durante su etapa en el equipo en una entrevista.



En 2014 tras haber perdido la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, la 'Pulga' estaba cansado de tanta crítica y había pedido su salida del Barcelona.





“Era una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad. Se reunieron y aunque yo no estuve, sé que estuvieron bastantes horas hablando. A partir de ahí, Leo cambió su planteamiento y vio alguna cosa que no veía tan clara. No sé lo que hablarían, pero Leo decidió quedarse aquí y esperemos que sea por muchos años”, explicó Roura.



El encuentro se dio seis días antes de la muerte de Vilanova debido a que perdió la batalla contra el cáncer a los 45 años de edad.