¡Neymar rompe el silencio y revela por qué se marchó realmente del Barcelona!

En agosto del 2017, el delantero brasileño Neymar se convirtió en el traspaso más caro de la historia luego de abandonar el Barcelona y fichar por el PSG a cambio de 222 millones de euros.

En el PSG aseguran que dolería ver a Neymar en el Real Madrid

En una entrevista para Fox Sports, Neymar confesó las razones que le motivaron a dejar la escuadra azulgrana y asegura que todo se trató de un ''nuevo desafío''.

''Me fui porque quise un nuevo desafío. El desafío de ganar y buscar algo nuevo. De encontrar nuevas dificultades. El Barcelona es un club que siempre me apasionó, y todavía hoy me apasiona. Hablo de forma asidua con mis compañeros, pero en aquella época quise probar algo nuevo y por eso decidí irme'', explicó la estrella del PSG.

Neymar revela que tomar esa decisión no fue nada sencillo y que en ocasiones pensó en no marcharse. ''Fue muy difícil tomar esa decisión. Hasta hubo momentos en los que dudé y planteé no irme. 'No me voy’, me decía. Estuve así unas dos semanas antes de decidir irme a París''.

Por último, el brasileño fue consultado por su manera única de jugar. ''Mi mejor cualidad siempre ha sido el regate. Yo nunca dejaré de regatear, de buscar mi mejor versión dentro del campo. A veces me molesta este tipo de crítica sobre mi juego''.