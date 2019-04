En el PSG aseguran que dolería ver a Neymar marcharse al Real Madrid

El lateral español Juan Bernat brindó declaraciones para El Larguero de la SER y aseguró que le dolería ver a Neymar marcharse al Real Madrid. También comparó al crack brasileño con el francés Kylian Mbappé.

Champions

''En Manchester hicimos buenos partidos y caímos eliminados. Son cosas del fútbol, nos tenía que pasar eso y nos pasó''.

¿Neymar o Mbappé?

''Son muy buenos los dos. No podría quedarme con uno''.

Mbappé

''Creo que le va a hacer diferente el hambre que tiene. Es joven. Tiene 20 años y es un líder. Pronto ganará un Balón de Oro''.

Neymar

''Es un crack, un mago del balón y tiene gol. Neymar y Mbappé son diferentes. En velocidad gana Mbappé. Neymar tiene mucha más hambre. Quiere ganarlo todo''.

¿Dolería verlo en el Real Madrid?

Sí, claro que dolería, es un jugador del PSG. Me llevo muy bien con él... y con Mbappé hablo en inglés aunque sabe algo de español''.

Real Madrid

''Espero que todos los que estamos nos quedemos y venga algún fichaje. Ojalá que no salga ninguna de nuestras estrellas''.

¿Quiere regresar a España?

''Siempre lo he dicho, me gustaría volver a LaLiga porque no la disfruté y tras el primer año salí. Es una de las mejores junto con la Premier''.