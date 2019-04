Barcelona y Liverpool, por dar el primer zarpazo rumbo a la final de Champions

El Barcelona afronta la recta final de su gran desafío de la temporada el miércoles en la ida de semifinales de la Champions contra el Liverpool (1:00 de la tarde hora Honduras), tras proclamarse el fin de semana campeón de la Liga española.

Con el campeonato español en el bolsillo, el Barça ya puede enfocarse plenamente en su dos últimos partidos para intentar llegar a la final de la Champions, que no ha vuelto a alcanzar desde 2015, fecha de su último triunfo.



El técnico azulgrana, que logró su segunda liga consecutiva al frente del Barça y la octava del equipo en once años, no duda en apuntar a Leo Messi como su principal baza de cara al encuentro del miércoles.

Coutinho y Luis Suárez se miden al club de su pasado.

- 'El centro de todo' -



"Es el centro de todo", decía Valverde tras lograr el título liguero el sábado, añadiendo que "marca nuestro estilo, muchas cosas de las que hacemos, y su competitividad nos marca a todos y nos obliga".



El argentino salió en la segunda parte contra el Levante el sábado para marcar el gol de la victoria (1-0), que valía una Liga y apunta ya a la Champions, esa "linda copa" que quiere devolver al Camp Nou como había afirmado en pretemporada.



Messi, máximo goleador de la Liga española (34 goles), también lidera la tabla de goleadores de la máxima competición continental de clubes con 10 tantos, dos más que el polaco del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, ya eliminado.



Valverde se ha encargado de gestionar a su gran estrella para que llegue en óptimas condiciones a uno de los choques decisivos de la temporada.



El astro argentino estará acompañado delante por su inseparable amigo fuera y socio dentro del campo Luis Suárez, que se reencontrará con su exequipo, contra el que advierte Valverde.

LA CONVOCATORIA DEL BARCELONA PARA DUELO ANTE LIVERPOOL



Con Suárez y Messi fijos delante, su acompañante podría volver a ser el brasileño Philippe Coutinho, que se lució el sábado contra el Levante.



El Liverpool ganó su última Liga de Campeones en 2005 y tiene ganas de volver a levantar la 'Orejona', Klopp, admite la dificultad del encuentro.



"Tienen un equipo de la máxima calidad", aseguró el técnico del Liverpool, que apuesta por el juego intenso y rápido de sus delanteros Mohamed Salah y Sadio Mané.





La principal duda para el Liverpool es la presencia de su tercer atacante, el brasileño Roberto Firmino, que se lesionó en la ingle en un entrenamiento el pasado jueves.



"Si está al 100% para jugar lo hará. Está aquí. Mañana tenemos otro entrenamiento, veremos", dijo Klopp.



- Equipos probables:



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suárez, Coutinho (o Dembélé). Entrenador: Ernesto Valverde.



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino (o Sturridge), Mané. Entrenador: Jürgen Klopp (GER).



Árbitro: Björn Kuipers (NED)