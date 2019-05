Ernesto Valverde: "Tengo fuerzas para seguir y me siento respaldado"   

Ernesto Valverde habló este sábado en conferencia de prensa previo al duelo en el que Barcelona se enfrentará al Getafe por la jornada 36 de La Liga en el Camp Nou.

El entrenador dejó claro que tiene el respaldo del presidente y de los directivos culés para continuar en el equipo."Hablé con el presidente y siempre me he sentido respaldado. Me dio su apoyo absoluto".



Sobre el batacazo recibido en Anfield contra el Liverpool donde fueron humillados y eliminados de la Champions League, Valverde comentó acerca de la situación compleja que vive el vestuario.



"Estamos tocados, no lo voy a negar. Tenemos esa responsabilidad con nosotros y con nuestra afición. Podemos perder una eliminatoria, el problema es cómo la hemos perdido. No estuvimos bien en el segundo tiempo. Ha sido doloroso. No queda otra que mirar hacia delante. Hay que dar un paso al frente. Parece que las piernas pesan más. Pero no hay otra manera que superar lo que se nos ponga por delante", comentó.

En cuanto al partido liguero que se avecina contra Getafe: "Juega muy parecido al Valencia y se lo juega todo. Sí creo que puede ser una piedra de toque pero está claro que venimos de una semana durísima".



Al Barcelona le restan tres partidos en la temporada, dos de liga y la final de la Copa del Rey contra el Valencia que se disputará el próximo sábado 25 de mayo.