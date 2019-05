"Hicimos todo lo que pudimos" por ganar el título, destaca Klopp

El entrenador alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, aseguró que sus jugadores, que este domingo no pudieron impedir el título del Manchester City, hicieron todo lo que tenían en su mano para conquistar la Premier League.

Los 'Reds' derrotaron 2-0 al Wolverhampton, un resultado insuficiente para superar en la clasificación al Manchester City, que goleó 4-1 al Brighton para acabar el campeonato con un punto de ventaja sobre el Liverpool.



Gracias a su victoria, el Liverpool acaba el campeonato con 97 puntos, la tercera mayor puntuación de la historia de la Premier League, aunque insuficiente para ganar su primer título nacional en 29 años.





"La gente puede decir que deberíamos haber hecho esto o aquello, pero realmente creo que hicimos todo lo que pudimos" por conquistar el título destacó Klopp al canal Sky Sports.



"El City tuvo suerte en algunos momentos, nosotros también. La cuestión era mantenerse en la carrera (por el título) y creer que era posible, y eso fue lo que hicimos", añadió.



"Cuando tu rival es el City, es difícil. No pudieron deshacerse de nosotros y nosotros no pudimos deshacernos de ellos. Ser segundos en la Premier League no era lo que queríamos, pero tenemos que verlo como un primer paso para este equipo" de cara al futuro.



El Liverpool aún tiene opciones de acabar la temporada con un título, el de la Liga de Campeones, cuya final disputará el 1 de junio en Madrid ante el Tottenham.



"Nos quedan tres semanas para preparar la final de la Champions. Vamos a intentarlo", concluyó el técnico germano.