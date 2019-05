De Rossi podría llegar a Boca Juniors: ''Las conversaciones están comenzando''

''Estas son conversaciones que están comenzando. De Rossi es amigo de Burdisso y eso puede ayudar para su posible llegada'', aseguró Christian Gribaudo, candidato a Presidente de Boca Juniors por el oficialismo y Secretario general del club.

De Rossi: ''Quisiera darles con un bate a todos los que usan Instagram antes del partido''.

Gribaudo añadió que ''Nicolás (Burdisso) está trabajando en esto y ciertamente al final del campeonato comenzaremos a hablar''.

Asimismo el directivo afirmó que es un seguidor ''enamorado'' de la Roma y que el fichaje de De Rossi sería una de las mayores ''atracciones'' del fútbol sudamericano.

Cabe recordar que el italiano también ya había confesado que le gustaría llegar a La Bombonera. ''Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca. Empecé a verlo de chico porque estaba Maradona. Me enamoré del estadio y de los hinchas, que son muy pasionales. Me hacen llorar''.

De Rossi anunció su marcha de la Roma tras 17 años en el club y se convirtió en uno de los ídolos, así como lo es el exdelantero Francesco Totti.

De Rossi compartió vestuario con Burdisso en el cuadro romano y ahora el argentino es manager de Boca, lo que aumenta las posiblidades de que el futbolista termine recalando en Argentina.