¡Bombazo! Buffon podría fichar por el Barcelona a sus 41 años de edad

Gianluigi Buffon, de 41 años, dejó de ser portero del PSG y su futuro ahora es incierto pues dejó la puerta abierta para seguir jugando.

"Hora de nuevos retos", dijo el veterano exjugador de la Juventus de Turín tras anunciarse su salida de los parisinos.

Luego, sabiendo que el técnico del equipo, Thomas Tuchel, había dicho que no iba haber más rotaciones con Alphonse Aréola, puso fin a su contrato. "El París Saint-Germain me ofreció renovar mi contrato pero no me sentí con ganas de aceptar".

Pero lo que se informa de última hora es el posible interés del Barcelona en el guardameta italiano, pues según Tancredi Palmeri, periodista de la Gazzetta dello Sport y de bEIN Sports, el cuadro culé le ha tentado.

"Barcelona le ha ofrecido a Buffon de ser la reserva de Ter-Stegen", ha escrito el comunicador.

La noticia también ha sido confirmada por Sky Italia, que asegura que el Barça ya se puso en contacto con el portero para ofrecerle llegar al equipo.



Cabe señalar que el paso de Buffon por el Parque de los Príncipes quedará no obstante como un absoluto fracaso deportivo, en la que era la primera experiencia en el extranjero del guardameta, considerado mucho tiempo como el mejor del mundo, luego de haber pasado seis temporadas en el Parma (1995-2001) y posteriormente 17 en la Juventus (2001-2018).