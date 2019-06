La respuesta del croata: Hazard le pidió a Modric la camiseta 10 en el Real Madrid

Follow @GustavoRocaGOL

Eden Hazard es nuevo jugador del Real Madrid. El crack, que llega procedente del Chelsea, no tiene un número de camiseta asignado.

De forma previa se conoció que el belga iba a coger la camiseta '7' que dejó Cristiano Ronaldo y que posteriormente la agarró Mariano Díaz.



Pero ya en la presentación el jugador nada más posó con su nueva camiseta y su apellido, sin mostrar su número.



Ante eso, en la conferencia de prensa que brindó después de su presentación, le preguntaron por el número que llevaría y sorprendió.





"El número no es lo importante ahorita, pero le pregunté a Modric mediante Kovacic y le dije que me diera la 10, pero me dijo que no", dijo entre risas Hazard.

El crack belga deberá elegir número, pues actualmente nada más está disponible el 16, y podría quedar el 11, esto si Gareth Bale termina saliendo del Real Madrid.