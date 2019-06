Mundial Femenino Francia: Italia golea, Japón gana sufriendo y Argentina pierde

Este viernes se disputó la segunda fecha de los grupos C y D en el Mundial Femenino de Francia 2019. Italia, Inglaterra y Japón fueron las protagonistas de esta jornada.



Ver también: Marta se enfurece con periodista alemán y le alardea su récord en mundiales femeninos



El primer duelo que se jugó fue el de Italia ante Jamaica. El partido comenzó con polémica ya que a los 12 minutos la jueza pitó penal a favor de las italianas cuando el encuentro estaba 0-0. La guardameta de jamaiquina lo detuvo pero el árbitro lo volvió a repetir porque supuestamente Schneider se adelantó y Cristiana en la segunda oportunidad no falló.



El conjunto de las 'Reggae Boyz' sufrió mucho en defensa y de esa debilidad se aprovecharon las italianas que terminaron ganando el encuentro 5-0.



Italia se ubica en el primer lugar con seis unidades, superando a Brasil y Australia con tres cada una. Jamaica ya está eliminada.







Los otros dos duelos que se disputaron este día fue el de Inglaterra ante Argentina y Japón contra Escocia por el grupo D.



El combinado albiceleste venía de empatar ante los asiáticos y tenía la esperanza de ganar ante las europeas, pero no fue así, ya que Inglaterra las derrotó 1-0 con anotación de Joide Taylor a los 61' de partido.



Mientras tanto, Japón venció a Escocia 2-1 y con ese triunfo consigue tres puntos importantes para seguir en la lucha de clasificar a la siguiente ronda.



Inglaterra con esa victoria suma seis puntos en el primer lugar y está ya clasificada a los octavos de final. Por su parte Japón tiene cuatro y esta en el segundo lugar. Argentina solamente tiene una unidad y espera un milagro para seguir en el torneo.