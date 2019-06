Marta se enfurece con periodista alemán y le alardea su récord en mundiales femeninos

La estrella brasileña Marta reprobó el jueves a un periodista de la cadena alemana ZDF, que se había olvidado de preguntar sobre su récord de 16 goles en Mundiales.

Cuando un periodista alemán le preguntaba tras la derrota de Brasil contra Australia (3-2), Marta esperaba una cuestión que no llegó.



Apuntando con el dedo al periodista, lanzó: "Dios mío, ¿cómo puede olvidar eso? He marcado 16 goles en Mundiales, como su Klose. Podría haberme realizado esa pregunta", incidió.



Después, dejando escapar una gran risa, dio la espalda a la cámara y se fue, no sin antes decir al traductor: "Dígale, dígale lo que le he dicho".



Contra Australia, la sextuple mejor jugadora mundial de la FIFA marcó un penal, convirtiéndose en la primera mujer en marcar 16 tantos en Mundiales, igualando el récord masculino, en poder del alemán Miroslav Klose, con 16 dianas también.