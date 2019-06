Mendy y su competencia con Marcelo: ''No nos hemos visto sin camiseta, Zidane decidirá''

El futbolista francés Ferland Mendy fue presentado hoy como nuevo jugador del Real Madrid y habló sobre la nueva etapa que vivirá en su carrera y además de la competencia que tendrá con Marcelo.

Real Madrid

''Es una alegría estar en el mejor club del mundo. Espero ganar muchos títulos aquí. Estoy aquí para aprender, dar el máximo, Ese es mi objetivo. El Real Madrid me puede aportar mucho, también como forma de vida''.

Zidane

''No he hablado con él aún. Espero hacerlo pronto. Ha sido importante para venir aquí. Es un honor compartir el vestuario con una leyenda como él. Es especial porque le seguía desde niño''.

Marcelo

''No nos hemos visto sin camiseta ninguno de los dos. Tendré que verle y hablar con él. No sé qué puede pasar. Será el entrenador el que decida. Se verá a lo largo de la temporada. No es un problema ser titular o suplente. No sé cómo va a querer jugar Zidane. Estoy muy contento de formar parte del Real Madrid y seguro que Marcelo también. Ha hecho una gran carrera en el Madrid''.

Varane

''Hablamos y me dijo que es el club más grande del mundo. Y me que iba ayudar a integrarme. Es importante para mí''.

Mbappé y Pogba

''¿Por qué no? Son muy buenos, pero no he hablado con ellos del Madrid. Sólo con Varane''.

Su forma de juego

''Comencé como delantero, extremo, luego jugué con medio centro defensivo y después como lateral. En Francia defendemos mucho. LaLiga la he seguido, veremos si me va bien o no, creo que sí''.

Nueva temporada

''Llego con humildad. He hecho una buena temporada con mi club y la selección. Espero hacerlo muy bien en el equipo. Es mejor llegar para intentar jugar, pero no soy el que decide quien juega y quien no''.