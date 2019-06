Dani Alves se ofrece para volver al Barcelona tras anunciar su salida del PSG

Fichado al mismo tiempo que Neymar para ayudar al París Saint Germain a ganar la ansiada Liga de Campeones de Europa, Dani Alves anunció este domingo su marcha del club francés tras dos tropiezos en los octavos de final de la competición europea. Una decisión que hará resurgir todavía con más fuerza las preguntas sobre el futuro de "Ney", que suena para irse al FC Barcelona.

A sus 36 años, el defensa internacional brasileño llegaba el 30 de junio al final de su contrato tras dos temporadas en París. El jugador hizo el anuncio en Instagram este domingo.

"Hoy cierro un ciclo más en mi vida, un ciclo de victoria de aprendizaje y de experiencia", escribió junto a una foto con algunos de sus trofeos.

"Todo tiene un comienzo, una mitad, un final y hoy ha llegado el momento de poner ese punto final aquí", agregó.

Ahora, la pregunta que todos se hacen es: ¿Dónde jugará ahora Alves? Pues el deseo del brasileño es ir de nuevo a la Liga de España.

RAC 1 ha informado este domingo que el que fuera lateral del FC Barcelona entre 2008 y 2016 se ha ofrecido para regresar al Camp Nou la próxima temporada.

Mundo Deportivo se ha puesto en contacto con una fuente confiable del Barcelona y no han desmentido que el jugador se ha ofrecido, pero al parecer Dani Alves no entra en los planes del equipo de Ernesto Valverde. Salvo una sorpresa, no jugará en el Barça.

Con el París Saint-Germain, Alves ganó cinco títulos: dos ligas (2018, 2019), una Copa de Francia (2018), una Copa de la Liga (2018) y una Supercopa de Francia (el llamado Trophée des Champions en 2017). Pero en la Liga de Campeones no pudo superar los octavos de final.