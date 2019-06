El mensaje de Marta que emociona a todo el mundo: ''Lloren al inicio para sonreír al final''

La selección de Brasil fue historia en el Mundial femenino tras caer contra Francia por 2-1 en un partido que se definió hasta en la prórroga.

Francia elimina a Brasil y avanza a los cuartos de final del Mundial femenino

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando la brasileña Marta Vieira brindó declaraciones y envió un mensaje para todas aquellas mujeres que sueñan con jugar al fútbol.

''Ha sido un momento especial y la gente tiene que aprovecharlo. Lo digo en el sentido de valorr más. La gente pide tanto, pide apoyo, pero también necesitamos valorar'', comenzó diciendo la '10' de la Canarinha.

''Perdona que me emocione, es un momento muy emocionante, yo quería estar sonriendo aquí, estar llorando de alegría'', añadió la seis veces elegida mejor futbolista del Mundial.

''Yo creo que es primoridial, que la gente tiene que llorar al comienzo para sonreír al final. Cuando digo eso es querer más, entrenar más. Es estar lista para jugar 90 minutos o 30 minutos más de lo que dura el juego'', explicó Marta.

Por último, la jugadora hizo un importante llamado. ''Yo por eso les digo a las niñas (brasileñas) que no van a tener a Formiga para siempre, no van a tener a Marta para siempre, no vas a tener a Cristiane, y el fútbol femenino depende de ustedes. Así sobreviviremos, piensen en eso y valoren más. Lloren e el incio para sonreír al final'', cerró.