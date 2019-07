¡Se hizo realidad! Hondureña Jewel Ramos cumple su sueño en el Mundial Femenino

El sueño de estar en una Copa del Mundo se le hizo realizada finalmente a la aficionada hondureña, Jewel Ramos, quien viajó a Francia para presenciar de cerca el Mundial Femenino 2019.

La catracha de 32 años, se encontró con la periodista Emma Ramos en su llegada a Lyon, en donde reveló que ahorró durante al menos un año para emprender su travesía.

“He estado disfrutando del Mundial. Estuve ahorrando durante un año para venir tranquila, con las comodidades y que no me hiciera falta. Es una satisfacción grande, he trabajado por mucho tiempo, nadie me ha regalado nada”.

“En cuanto al fútbol es algo que me inculcó mi padre. El fútbol femenino me ha gustado porque el nivel es muy bueno”, señaló.

Ante ello, Jewel Ramos contemplará las semifinales y final de la Copa Mundo, uno de sus mayores anhelos desde que sigue el fútbol femenino.

“Ando siguiendo la Selección de Estados Unidos desde el 2011. Ahora tuve la oportunidad de venir a Lyon y acá estamos”, soltó.