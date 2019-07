"Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que convenga a todos"

Neymar no se presentó al inicio de pretemporadacon el PSG y todo apunta a que el crack brasileño no seguirá en el Parque de los Príncipes.

Ver más: Comunicado del PSG sobre ausencia de Neymar

Ante eso, Leonardo, alto directivo del equipo parisino, ha dicho a Le Parisien datos importantes sobre el caso Neymar.

El dirigente admite que el jugador quiere marcharse, pero que no han recibido ninguna oferta. Que sólo ha habido un contacto "superficial" con el Barcelona y que no ve al club azulgrana "en posición de comprar" al jugador.





Leonardo dejó claro que Neymar se quiere ir. "Está claro para todo el mundo. En el fútbol, dices una cosa y mañana otra. Es increíble, pero es así", dijo.



"No puedo contar todos los detalles. También hemos hablado con el entorno. La posición de todos es clara pero hay sólo una cosa clara hoy: tiene contrato con nosotros tres años y como no hemos recibido ninguna oferta no podemos discutir nada", seguía explicando.



"Neymar puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos. Pero a día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a qué precio. Todo esto no se hace en un día, eso seguro", ha declarado a Le Parisien.



El jerarca brasileño que trabaja para el PSG dice que "No hemos recibido ninguna oferta, pero hemos tenido, eso es verdad, contactos superficiales con el Barcelona".

También quiso justificar el retraso de Neymar en el inicio de la pretemporada del PSG. "Tiene compromisos con su Fundación y los aponsors, pero son fechas que no están acordadas con el club. Sus vacaciones eran hasta el 8 de julio y no ha venido".