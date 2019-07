Dani Alves confiesa cómo le llevó la contraria a Guardiola por Messi

El defensor brasileño Dani Alves contó una curiosa anécdota para GloboEsporte en la que revela cómo le llevó la contraria a Pep Guardiola cuando ambos compartieron vestuario en el Barcelona.

Los cinco posibles destinos de Alves para la temporada 2019-20

Según confiesa Alves, el técnico español estaba equivocado en una de sus estrategias y el brasileño lo corrigió con fundamentos.

''Yo solía hacer los pases hacia las bandas más que hacia el interior. Un pase que a Guardiola no quería que hiciera. Él quería que los pases fueran del lateral para el medio, del medio para el lateral. Yo con mi pase conectaba mucho con Messi. Guardiola me reclamaba y yo hablé con él. Le dije: 'No, mister. Disculpa, pero si Messi se pasa dos minutos sin tocar la pelota se desconecta del partido. Entonces si él se desconecta cómo va a estar preparado para definir en el partido'. Me acaó diciendo que yo tenía la razón'', explica el brasileño.

Alves, de 36 años, fue nombrado como el mejor jugador de la recién Copa América que conquistó junto con su selección tras vencer a Perú (3-1) en el Maracaná.

El futbolista se encuentra sin equipo luego de rechazar la renovación en el PSG y en España surgen rumores de que pueda volver a vestir la camiseta del Barcelona.