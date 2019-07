Dely Valdés menosprecia los Juegos Panamericanos: "Es más importante el partido ante El Salvador"

El técnico de Panamá indicó que los partidos que tendrá el próximo 17 y 21 de julio ante El Salvador son más importantes que los Juegos Panamericanos.



Dely Valdés tiene como único objetivo clasificar a la selección panameña sub-23 al Preolímpico de la Concacaf y en conferencia de prensa aprovechó el momento para menospreciar los Panamericanos, competencia en la que participará junto a Ecuador, Argentina y México en el grupo A.



"Los Panamericanos no te dan absolutamente nada, no te dan puntos a nada, pero el torneo de El Salvador sí nos clasifica al Preolímpico y la meta es clasificarnos" expresó el estratega.



El combinado canalero viene de tener un partido amistoso ante Árabe Unido el sábado pasado en el cual fueron derrotados por 5-0.



Valdés sabe que tiene que mejorar muchas cosas y a su juicio cree que los 10 días que restan de cara al partido ante la escuadra salvadoreña son suficientes para poner al equipo en forma.



"Sí, estos 10 días sí. Tenemos que lograrlo, hemos tenido menos tiempo con la selección mayor, pero aún podemos corregir las cosas en las que se han venido fallando", comentó.







Dely reconoció el poco conocimiento que tiene sobre La Selecta, rival directo para la clasificación al Preolímpico.



"Lamentablemente conocemos poco. Hemos visto las convocatorias que han tenido en los microciclos y se encuentra muy poca información de este equipo. Al final esto es fútbol, tenemos que recordad que antes no existía (la información del rival).



El primer partido entre los canaleros y salvadoreños será el 17 de julio en el Rommel Fernández, donde buscarán sacar ventaja; ya que la vuelta se jugará el 21 en el Cuscatlán, en El Salvador.



Mientras tanto en los Juegos Panamericanos la escuadra panameña debutará ante la selección de México el próximo 29 de julio.