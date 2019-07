Barcelona-Chelsea: Horario para el amistoso que se disputará en Japón

El Barcelona disputará este martes su primer partido de la pretemporada ante el Chelsea en el Estadio de Saitama en Japón.

Griezmann, avisa: ''Tenemos equipo para ganarlo todo, queremos el triplete''.

Los azulgranas no podrán contar con la presencia de Messi, Suárez y Coutinho, ya que continúan de vacaciones tras disputar la Copa América 2019, pero sí estarán las caras nuevas como De Jong, Antoine Griezmann y Neto.

''El primer día fue difícil porque me hicieron dos 'caños' en los rondos, uno de ellos de Rakitic. Después ya me he ido rehaciendo'', explicaba Griezmann, en relación a su adaptación en el Barcelona.

Por su parte Rakitic se refirió a lo especial que tendrá esta gira, en la que se enfrentarán a sus excompañeros: Pedro Rodríguez del Chelsea, y Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper del Vissel Kobe.

''Será especial y también un poco extraño enfrentarnos a Iniesta, Villa y Samper. Ellos nos conocen muy bien y también querrán hacer un buen partido. Iniesta es uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol'', explicó el '4' azulgrana.

Por su parte el Chelsea afrontará su segundo partido de preparación tras perder el primero contra el Kawasaki por la mínima 1-0.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Malcom, Dembélé y Griezmann

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso; Barkley, Mount, Bakayoko; Pedro, Kenedy y Giroud.

Hora: 4:30 AM de Honduras.