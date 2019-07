Martín Cáceres podría convertirse en el fichaje bomba de River Plate

¿Otro bombazo en Argentina? Luego de la llegada de Daniele de Rossi a Boca Juniors, River Plate estaría preparando su gran fichaje para la Súperliga y Copa Libertadores.

Te puede interesar: El Inter de Miami de Beckham anuncia a los dos primeros fichajes de su historia



Martín Cáceres, uruguayo de 32 años, ha sonado en las últimas horas para llegar al equipo Millonario. Según varios medios del país pampero, el lateral ya habría tenido contacto con Enzo Francescoli, director deportivo de River.





El futbolista llegaría libre tras finalizar su contrato con la Lazio y solo restaría negociar su salario, que no es tan bajo ya que tiene un perfil alto.



Cáceres, ex Barcelona, Juventus, Sevilla y Lazio, cae en un momento ideal ya que River aún no pudo hacerse de Paulo Díaz, quien juega en una posición similar.