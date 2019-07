Cristiano Ronaldo se confiesa ante unos niños: ''Extraño más al Real Madrid''

El portugués Cristiano Ronaldo estuvo este lunes en España donde recibió el premio Marca Leyenda y uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando se sinceró ante unos niños.

Los menores asistieron al evento con las cinco camisetas que ha vestido Cristiano en su carrera (Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Portugal) y tuvieron la oportunidad de hacerle una pregunata cada uno al delantero.

Cuando eras un niño, ¿sabías que ibas a llegar a ser el mejor de la historia?

''No, nunca lo pensé. Mi sueño siempre fue ser jugador profesional. No me imaginé ganar un Balón de Oro cuando era niño. Ya cuando tenía 19 comencé a creer en que podría ganar uno''.

¿Extrañas más el Manchester United o el Real Madrid?

''Echo de menos los dos, pero por circunstancias de la vida he vivido más años en Madrid, acá nacieron mis niños y también conocí a mi chica... así que extraño más al Madrid''.

¿Es la Eurocopa el mejor triunfo de su carrera?

''Todos los títulos son importantes, pero posiblemente lo sea porque es especial. No es lo mismo, cuando ganas algo para tu país y sabes que es más difícil. Posiblemente la Eurocopa sea mi mejor triunfo''.

Me dio mucha pena que te fueras del Real Madrid...

''A mi también (risas)''.

¿Ganará la Champions este año?

''No lo sé. Lo intentaremos, como siempre. En la Champions siempre hay equipos fuerte como el Real Madrid, el Barcelona que se ha reforzado bien, el Manchester City. Pero ojalá la gane la Juventus''.