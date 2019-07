Mourinho: La dura revelación desde que lo echaron del Manchester United

Por primera vez desde que lo despidieron del Manchester United, el entrenador José Mourinho confesó en una entrevista concedida para Sky Sports que se siente triste.

''Mis amigos me dicen que me divierta, que disfrute de julio y agosto porque nunca lo he podido hacer. Sinceramente, no puedo disfrutarlo. No estoy lo suficientemente feliz para hacerlo'', expresó el técnico portugués.

''He tenido tiempo para pensar, repensar y analizar. Lo que siento es que estoy lleno de fuego. Echo de menos mi fútbol. Tengo el fuego, tengo el compromiso conmigo mismo, con la gente que me quiere, con los fans que tengo por el mundo y con todas las personas a las que he conseguido inspirar'', reconoce Mourinho, que no ha vuelto a los banquillos desde en diciembre.

El exentrenador del Real Madrid asegura que ha ercibido ofertas de China, pero que esta vez quiere ir a un equipo que pueda tener su mismo ADN.

''Con todo el respeto a las posibilidades que me han ofrecido algunos clubes, Quiero el derecho de poder elegir a aquellos que son 'mourinhistas'. Ellos me quieren donde pertenezco. Tengo que ser paciente y esperar la oportunidad ideal'', explicó.

Por último, Mourinho comenta que le gustaría ser seleccionador. ''Quizá, algún día. Si no es en Portugal pues en otra selección, aunque me sentiría muy orgulloso de representar a mi país'', cerró.