Justicia brasileña archiva denuncia de violación contra Neymar por falta de pruebas

La justicia de Sao Paulo archivó la investigación contra el jugador brasileño Neymar, siguiendo un pedido de la fiscalía, que no halló pruebas suficientes para denunciar al astro, informó el tribunal a cargo del caso.

El atacante del Paris Saint-Germain fue denunciado por la brasileña Najila Trindade Mendes de Sousa de haberla violado en un hotel de París el 15 de mayo.



Pero la fiscalía consideró que no existen pruebas suficientes para incriminarlo y recomendó el cierre del caso. La magistrada Ana Paula Vieira de Moraes, del juzgado especializado en Violencia Doméstica y Familiar, aceptó este pedido y "determinó el archivo de la investigación", confirmó este viernes a la AFP el tribunal de Justicia de Sao Paulo.



"Lo que ocurrió entre cuatro paredes no se puede saber, se tiene la palabra de ella contra la de él y las pruebas no fueron suficientes para [sustentar] la acusación", había afirmado la víspera la fiscal Flavia Merlini, precisando que el caso se puede "reabrir en cualquier momento" si surgen nuevos elementos.



El jugador se declara inocente y asegura que se trató de una relación consensuada usada luego para intentar extorsionarlo.





El 30 de julio, la policía de Sao Paulo concluyó que no existen indicios suficientes para acusar a Neymar, quien fue interrogado en una comisaría de la ciudad el 13 de junio.



El astro enfrenta otra investigación por crimen virtual, por divulgar imágenes y conversaciones íntimas con la mujer, en un intento de probar públicamente su inocencia.



Neymar, el futbolista más caro de la historia, lleva un año complicado, con problemas legales y físicos y tensiones con el PSG, que en 2017 pagó 222 millones de euros para quitárselo al FC Barcelona.



El delantero no pudo por una lesión participar en la Copa América -en la que Brasil se consagró campeón en julio- y da señales de querer dejar el club francés, con guiños para retornar al Barça.