Cristiano Ronaldo: ''Zidane me decía que descansara porque marcaría la diferencia''

El delantero Cristiano Ronaldo sigue teniendo presente al Real Madrid y en una entrevista para DAZN reveló lo que Zidane le recomendaba para que siempre estuviera en forma.

Cristiano explica que el francés siempre le demostró ''confianza'' y se convirtió en una ''persona muy especial'' para él.

''La confianza que un jugador necesita no depende casi de él mismo, sino de las personas que lo rodean, otros jugadores y el entrenador. Debes sentirte una pieza importante del grupo y Zidane me hacía sentir especial'', explicó el ahora delantero de la Juventus.

El luso confiesa que Zidane le aconsejaba descansar y no pasar mucho tiempo entrenando fuerte.

''Me ayudó mucho. Ya lo respetaba, pero trabajar con él me hizo admirarlo todavía más por su forma de ser, de hablar, por cómo orientaba al equipo y por la forma que me trataba'', comentó.

''Me solía decir: 'Cris, descansa, porque el que marcará la diferencia serás tú'. Siempre fue honesto y es por eso que siempre lo llevaré en el corazón'', cerró Cristiano.