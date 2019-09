¿Y ahora qué pasó? Alex Morgan carga con todo contra Cristiano Ronaldo

Alex Morgan no se ha guardado nada y ha criticado, de forma indirecta, al crack de la Juventus, el portugués Cristiano Ronaldo.

La jugadora ha dejado claro el concepto que tiene de CR7 en una entrevista en Sports Illustrated en la que distingue entre el deportista y la persona.

Morgan, campeona del mundo con USA, criticó al portugués cuando estuvo imputado por presunto acoso sexual.



Y es que ambos se encontrarán en la gala FIFA de Milán: “No preveo acercarme a él de manera diferente a como me acercaría a cualquier otra persona con la que me encuentre. Las mujeres, hoy, hablan, y es importante escucharlas. Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos pero cuando miras la historia de Ronaldo creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y creo que al final el dinero lo esconde todo”.





Morgan recuerda que Cristiano Ronaldo fue desimputado, pero eso no le resta importancia.

“En el tuit quise hablé mínimamente sobre eso y creo que es importante seguir apoyando a las mujeres que están en situaciones vulnerables donde además no cuentan con apoyo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y lo que ha conseguido y otra su persona y lo que haya hecho. Y voy a seguir siendo fiel a lo que siento y pienso sobre cosas que son importantes”, zanjó la centrocampoista.