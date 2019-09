Cristiano Ronaldo llora tras ver imágenes inéditas de su padre: ''Era una persona alcohólica''

La estrella de la Juventus, Cristiano Ronaldo, rompió a llorar en una entrevista sobre su fallecido padre que será publicada este martes por el canal británico ITV.

En un adelanto que muestra dicha fuente, el futbolista se encuentra con el periodista Piers Morgan, quien le muestra un video inédito de Jose Dinis Aveiro y que el portugués asegura que nunca lo había visto en su vida.

''Nunca vi el video. Nunca vi ese video. Increíble'', dice un Cristiano entre lágrimas, mientras su padre hablaba de lo orgulloso que estaba de él en sus inicios como futbolista.

''Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Nunca vi estas imágenes... Tengo que tenerlar para mostrárselas a mi familia'', reconoció el luso, que casi siempre evita hablar sobre su progenitor, pero que en esta ocasión tuvo que hacerlo.

Jose Dinis Aveiro falleció a la edad de 52 años debido al exceso del consumo del alcohol, cuando Cristiano comenzaba a brillar en el Manchester United con tan solo 20 añitos, y mientras estaba concentrado con la selección de Portugal para enfrentar a Rusia por un juego clasificatorio al Mundial 2006.

''Realmente no conozco a mi padre al 100 por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue dificil'', explicó el delantero.

Su padre no pudo estar presente para ver todos los logros que ha conquistado en los últimos años. ''Mi familia lo vio, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo, pero mi padre no, él no vio nada, y fue porque… murió joven'', sentenció Cristiano.