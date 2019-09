Revelan el gran favorito para ganar el premio The Best en Milán

Elegido ya mejor jugador de la UEFA la pasada temporada, el defensa holandés del Liverpool Virgil Van Dijk es el principal candidato para llevarse este lunes el FIFA The Best, una especie de aperitivo antes del anunciarse el gran premio individual del fútbol: el Balón de Oro.

Desde su creación en 2016, el ganador del The Best (premio que concede la FIFA) ha sido después designado Balón de Oro, el premio que entrega la revista francesa France Football al mejor futbolista del año, y que en esta ocasión se anunciará le 2 de diciembre.



Así, el portugués Cristiano Ronaldo en 2016 y 2017 y el croata Luka Modric en 2018 lograron este doblete de premios individuales.





Y los podios de ambos galardones suelen ser casi idénticos. La única vez que cambió fue la tercera plaza del egipcio Mohamed Salah en el The Best-2018, ocupada por el francés Antoine Griezmann en el Balón de Oro.



Tras una temporada en la que Ronaldo y el argentino Lionel Messi, el otro gran dominador de estos premios en la última década, se mostraron un poco más humanos que en cursos anteriores, Van Dijk tiene todo el derecho a soñar con la máxima distinción individual, sobre todo si gana el The Best este lunes en un escenario sublime como la Scala de Milán.



Ganador de la Liga de Campeones con el Liverpool y pilar de la selección holandesa que está regresando a la élite, el coloso defensa (1,93 m y 92 kg) no provoca dudas cuando se trata de elegir al mejor central del mundo.





Además de su éxito en la Champions, Van Dijk fue una de las piezas clave de la gran temporada de los Reds en la Premier League, pese a no llevarse el título por un sólo punto de desventaja frente al Manchester City. Y con la Oranje alcanzo la final de la Liga de Naciones.



A estos éxitos colectivos, Van Dijk sumó una espectacular estadística para un defensa: 50 partidos consecutivos de la Premier League sin ser regateado.

- Comportamiento -

Pese a este favoritismo, la suerte no está echada, sobre todo porque Ronaldo y Messi siguen demostrando la clase de futbolistas que son. El portugués ganó la Liga de Naciones con su selección y conquistó el Scudetto en su primera temporada en la Juventus... además de un triplete increíble para remontar contra el Atlético de Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones.



Messi, por su parte, acabó como Bota de Oro europeo (36 goles), sumando una Liga más a su impresionante palmarés. Pero en la Champions se quedó en semifinales, la misma instancia alcanzada con la Albiceleste en la Copa América.



En un ejercicio poco neutral, el diario turinés Tuttosport recordó que Messi está cumpliendo una sanción de tres meses sin jugar con la selección por sus duras críticas contra la Conmebol tras la eliminación argentina en semifinales de la Copa América contra Brasil... añadiendo que el reglamento del The Best habla de "un comportamiento general dentro y fuera de las canchas" ejemplar.





En categoría femenina, las tres finalistas son las estadounidenses Megan Rapinoe y Alex Morgan, campeonas del mundo en Francia el pasado mes de julio, y la inglesa Lucy Bronze, jugadora del Lyon, vigente campeón de Europa.



Curiosamente, el premio al mejor entrenador se irá a Inglaterra, pese a que los tres nominados no son de esa nacionalidad: Jürgen Klopp, ganador de la Champions con el Liverpool; Mauricio Pochettino, finalista europeo con el Tottenham; y Pep Guardiola (Manchester City).



Para los técnicos de equipos femeninos, los aspirantes al premio son tres seleccionadores: Jill Ellis (Estados Unidos), Phil Neville (Inglaterra) y Sarina Wiegman (Holanda).



Los premiados son designados gracias a los votos de los capitanes y seleccionadores nacionales, así como por los aficionados y periodistas.