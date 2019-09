¡Tensión! Bayern Munich amenaza con no ceder jugadores si Ter Stegen es titular con Alemania

El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, hizo crecer la tensión entre su club y la selección alemana al amenazar con no liberar a sus internacionales en caso de que su arquero, Manuel Neuer, pierda la titularidad, informó este miércoles Sport Bild.

Según el diario deportivo, las declaraciones de Uli Hoeness se remontan a la semana pasada, en la noche del partido de Liga de Campeones en el Allianz Arena contra el Estrella Roja de Belgrado (3-0).

"Nosotros nunca aceptaremos que haya un cambio" de arquero, espetó. "Antes de que eso pase, no pondremos a disposición de la selección a ningún internacional".

El impulsivo dirigente de 67 años atacó violentamente en los últimos días al seleccionador germano, Joachim Löw, y a la federación, al considerar que su guardameta no ha sido defendido lo suficiente cuando su compañero Marc-André Ter Stegen, portero del Barcelona, expresó su malestar por ser el segundo arquero de la 'Mannschaft'.

Según el reglamento de la FIFA, una negativa a ceder a los internacionales acarrearía sanciones contra el club, que pueden ir desde multas hasta prohibiciones de participar en competiciones.

Además de Neuer, al menos otros cuatro jugadores del Bayern son muy importantes en la selección: el defensa Niklas Süle, los centrocampistas Joshua Kimmich y Leon Goretzka y el atacante Serge Gnabry.

Las declaraciones de Ter Stegen, que encendieron al fútbol alemán, no eran sin embargo agresivas contra Neuer. El meta 'culé' afirmó simplemente que vivía muy mal su condición de suplente y que "no entendía" por qué no tenía su oportunidad.

El propio Neuer decidió enterrar rápidamente el caso: "Para mí el tema está cerrado, ya lo he dicho", declaró el sábado tras un encuentro liguero contra el Colonia (4-0).