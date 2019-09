Liverpool es demandado por New Balance, una de sus marcas patrocinadoras

El Liverpool de Inglaterra está en problemas. Sky Sports, medio británico, ha informado que el conjunto rojo está siendo demandado por uno de sus patrocinadores, la marca de ropa New Balance.

Este caso llega porque según alega esta institución el equipo inglés no ha cumplido con una de las cláusulas estipuladas en el contrato.



New Balance, es la empresa de ropa que provee al Liverpool sus equipaciones, al final de la actual temporada su acuerdo vence por lo que los rojos pueden negociar con cualquier otra marca.





Sin embargo, la institución reclama que cuando se firmó el contrato, había una opción para igualar cualquier oferta de Nike y continuar como patrocinador principal, algo que, no se ha tenido en cuenta.



"Estamos expectantes de continuar nuestro patrocinio con el Liveprool y renovar el acuerdo en 2020. En línea con nuestro actual acuerdo, hemos igualado la oferta de Nike", explicó en un comunicado la empresa.



Liverpool estaría cerca de firmar un nuevo contrato con Nike por 77 millones de euros y se podría convertir en el nuevo patrocinador oficial del conjunto inglés, New Balance habría igualado la oferta para seguir siendo quien los vista. Desde las oficinas del equipo rojo no se han pronunciado acerca del caso.